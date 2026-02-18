Ärger um Plakatmotiv: Warum die AfD mit der Burg Hohenzollern wirbt

Standardmäßig prangt die Burg Hohenzollern auf den Flyern der AfD-Kandidaten zur Landtagswahl. Der Burgherr ist nicht glücklich darüber.
In der TV-Kinderserie „Die lausige Hexe“ kam die Burg Hohenzollern schon als Kulisse zu Ehren, jetzt muss sie als Plakatmotiv im baden-württembergischen Landtagswahlkampf herhalten. Die AfD hat das Wahrzeichen vieltausendfach auf die Flyer ihrer Wahlkreiskandidaten gedruckt und zwar nicht nur im Zollernalbkreis, wo die Stammburg der Preußenkönige beim Örtchen Bisingen auf einem 855 Meter hohen Zeugenberg thront, sondern zum Beispiel auch in Bietigheim-Bissingen. Dort nennt der örtliche Kandidat direkt unter dem Symbolbild seine Ziele: neben der Beschränkung der Zuwanderung („Festung Europa?“) geht es ihm um „menschenwürdiges Wohnen“. Da passt eine Burg prima als Bebilderung.