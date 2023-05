1 Die ursprüngliche Installation im Schaufenster hat der Goldschmied geändert – seine Kritik an der Stadt Ludwigsburg hält er aber aufrecht. Foto: Simon Granville

Mit einer Figuren-Installation kritisiert ein Handwerker und Händler eine Entscheidung zur Außengastronomie in Ludwigsburg. Die Stadt geht dagegen vor, sie sieht den Aufbau als beleidigend an. Der Goldschmied beruft sich auf die Kunstfreiheit.









Die Gesichter der „schuldig“ Gesprochenen im Schaufenster sind mit Emoticons beklebt und somit unkenntlich gemacht. Eine kurze Notiz ergänzt: „Aus Platzgründen wurden nur zwei Gemeinderäte dargestellt, stellvertretend für alle an dem Beschluss beteiligten Personen.“ Aber die Kritik, sie ist weiterhin für alle Spaziergänger in der Ludwigsburger Bärenstraße zu sehen: Da stehen Figürchen, in Büßergewändern mit gebundenen Armen, die Stadträte, Verwaltungsmitarbeiter, auch Gastronomen darstellen. Notizen im Mittelalter-Pergament-Look werfen ihnen vor, was sie verbrochen haben sollen. Der Kern-Vorwurf an die Stadt: „Wissentliche Schädigung der Bärenstraße durch die Unterstützung der Gehwegsperrung in der Eberhardstraße.“