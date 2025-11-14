Tom Holland soll in einem Biopic die Tanzlegende Fred Astaire verkörpern - doch nun schlägt die Witwe des verstorbenen Stars Alarm. Robyn Astaire hat den Produzenten ein Schreiben geschickt: Das Projekt sei nie genehmigt worden.
Das geplante Biopic über die Tanzlegende Fred Astaire (1899-1987) mit Tom Holland (29) in der Hauptrolle könnte vor dem Aus stehen. Wie das Klatschportal "TMZ" berichtet, hat Robyn Astaire (81), die Witwe des einstigen Hollywood-Stars, ein unmissverständliches rechtliches Schreiben an die Produzenten verschickt - mit einer klaren Botschaft: Niemand aus dem Astaire-Nachlass hat diesem Film zugestimmt.