Stuttgarter OB erntet in Sexismus-Debatte viel Kritik

1 Bildliche Darstellungen dieser Art beim Frühlingsfest haben eine aufgeregte Sexismus-Debatte befeuert. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Mit ein paar wenigen, aber heftigen Einlassungen ist das Stuttgarter Stadtoberhaupt den Grünen und den Linken im Gemeinderat in die Parade gefahren. Jetzt steht er massiv in der Kritik und muss den Stil seiner Amtsführung hinterfragen lassen.









Kleine Ursache, große Wirkung: Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) hat eine Art von kommunalpolitischem Shitstorm ausgelöst, weil er mit sechs Zeilen nebst Überschrift und Einleitung auf einem DIN-A4-Blatt in eine komplexe Debatte über Sexismus-Vorfwürfe gegen das Stuttgarter Frühlingsfest eingriff. Was seine Sprecherin Susanne Kaufmann den Medien mit der Bitte um Beachtung übermittelte, hatte es allerdings auch in sich.