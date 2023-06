1 Corona hat die Krankenhäuser – wie hier am Katharinenhospital des Klinikums Stuttgart – über Monate in Atem gehalten. Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Mit einer mangelhaften Kommunikationspolitik hat Bundesgesundheitsminister Spahn (CDU) den Eindruck erweckt, alle Pflegekräfte würden eine Prämie von 1500 Euro erhalten. Nun ist die Enttäuschung in den Kliniken groß – mit Recht, meint Matthias Schiermeyer.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Viele „Alltagshelden der Krise“ sind stinksauer. Mit dem Ehrentitel können sie in den Krankenhäusern wenig anfangen, weil sie ihren in der Corona-Zeit erworbenen Heldenstatus nicht in einer finanziellen Aufwertung gewürdigt sehen. Ihr Ärger ist verständlich, denn Wertschätzung drückt sich eben auch in Bezahlung aus, wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier jüngst zurecht angemerkt hat. Von Wertschätzung allein kann niemand auf Dauer zehren.