Ärger um Denkmal für die Queen: Bildhauer wehrt sich gegen Kritik

Der Bildhauer Martin Jennings reagiert auf die Kritik an seinen Entwürfen für ein Denkmal für die Queen. Es wurde bemängelt, dass die Monarchin nicht zu erkennen sei und die Skulptur die leidenschaftliche Reiterin nicht zu Pferd zeige.
Der Bildhauer Martin Jennings (68) hat seine Entwürfe für ein Denkmal zu Ehren von Queen Elizabeth II. (1926-2022) verteidigt. Vorgestellt hatte er die Modelle am Dienstag im British Museum. Laut "Daily Mail" gab es danach vor allem Zweifel an der Ähnlichkeit der Skulptur mit der verstorbenen Monarchin. Auch wurde bemängelt, dass sie nicht zu Pferd dargestellt ist.