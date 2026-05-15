Die Stadt Fellbach setzt auf eine Parkscheibenregelung, damit im Gewerbeareal Siemensstraße keine Wohnmobile mehr tagelang die Parkplätze belegen können.
Der Begriff Vergrämung ist in den vergangenen Jahren auch in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) öfter mal gefallen. Zumeist ging es dabei um die Vertreibung lästiger Nilgänse, die im Fellbacher Freibad oder im Stadtpark in unerwünscht hoher Zahl auftraten. Dank diverser entsprechender Aktionen bieten die Vögel mittlerweile nur noch selten Stoff für ausgiebige Diskussionen und Initiativen, wie man sie wieder loswird oder ganz woanders hin vertreiben kann.