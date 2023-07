1 Volle Teller, aber keine vollen Speisesäle: Für die Verpflegung in Unternehmen gelten strenge Regeln. Foto: picture alliance/dpa/Mascha Brichta

Region Stuttgart - Gemeinsam Mittagessen, mit Kollegen plaudern, mal was anderes sehen, als die ewig gleichen Bürowände – seit Montag ist dies wieder möglich. In der neuen Verordnung hat die Landesregierung auch festgehalten, dass Betriebskantinen wieder öffnen dürfen. Doch was in der Theorie so schön klingt, führt in der Praxis dazu, dass Kantinen geschlossen bleiben. Oder noch verrückter: Dass Kantinen, die mit Sondergenehmigung geöffnet hatten, nun schließen.