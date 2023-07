1 Eine Polizeikontrolle bei Jugendlichen: Hier ist Fingerspitzengefühl angesagt, da der gegenseitige Umgang naturgemäß noch nicht auf großer Erfahrung beruht. Foto: dpa/Andreas Arnold

Ende November löst die Polizei die Feier zu einem 17. Geburtstag im Industriegebiet in Ottmarsheim auf. Die Eltern sind über das Vorgehen der Beamten entsetzt.









Ottmarsheim/Freiberg am Neckar - Ihre Geburtstagsfeier zum 17. hatte sich Lena Maier (alle Namen geändert) anders ausgemalt. Am Ende des Abends saß sie in Handschellen auf dem Revier in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg). Ratlos, wie sie sagt. Ratlos, weil ihr nicht ganz klar war, was sie eigentlich verbrochen hatte. Klarheit brachte ein paar Tage später ein Brief. 55 Euro muss die junge Frau zahlen, weil sie sich nicht ausweisen wollte. Eine Ordnungswidrigkeit.