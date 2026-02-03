Ärger nach Kaufland-Besuch: Kunde kauft für 337 Euro ein – und kassiert dann Ticket an Supermarkt-Parkplatz

Ein Mann hat bei Kaufland in Marbach (Kreis Ludwigsburg) viel Geld liegen lassen. Ein paar Tage später lag eine Zahlungsaufforderung wegen eines Parkverstoßes im Briefkasten.
Der Tag vor Heiligabend. Ein klassischer Zeitpunkt, sich für die Feiertage einzudecken. Offenbar auch für Thomas Kloss (Name von der Redaktion geändert). Jedenfalls legte der Marbacher am 23. Dezember in der Kaufland-Filiale in seinem Wohnort wenige Minuten nach 17 Uhr mehr als 100 Artikel aufs Band. Entsprechend tief musste Kloss dafür in die Tasche greifen. 337,55 Euro zeigte das Display an Kasse 5 an, die er per Karte beglich. Was ihm zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar war: der Einkauf sollte ihn wegen eines Parkverstoßes auf der Anlage des Supermarkts weitere 45 Euro kosten.