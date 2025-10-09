Ärger mit Windrädern in Baiereck: Lärm und Brummton sind zurück

Nach dem Getriebetausch laufen die Anlagen wieder – ersten unauffälligen Betriebstagen folgten schon wieder laute Nächte.
Der Ärger über die Windräder oberhalb von Baiereck ist zurück. Seit vorigen Dienstag laufen die Anlagen wieder, nachdem ein Testlauf ergeben hatte: Der Brummton ist weg. Die Erfahrungen jetzt: „Am Dienstag und Mittwoch war es wirklich erträglich“, sagt Vincent Krapf, Ortsvorsteher von Nassachtal und Diegelsberg, „das hat die Bürger hoffen lassen.“ Aber in der Nacht von Donnerstag auf Freitag „sind wir eines Besseren belehrt worden“. „Es war furchtbar laut, und der Brummton war wieder so wie mit dem alten Getriebe. Kein Unterschied.“ Bis Sonntagabend seien die Windräder laut gewesen, am stärksten eben Donnerstagnacht und Samstag tagsüber. Krapf hört die Bürger sagen: Es war wie an Weihnachten voriges Jahr, da stand Baiereck kopf wegen des Windradlärms. Krapf hört die Befürchtung: „Es geht wieder von vorne los.“