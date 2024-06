Ärger mit Soforthilfen: Bürokratie-Abbau fängt mit der Sprache an

1 Zu viel Bürokratie – das wurde oft bei der Bearbeitung der Corona-Soforthilfen kritisiert. Foto: Imago/Wolfilse

Das Land muss aus den Erfahrungen mit den Corona-Soforthilfen seine Lehren ziehen. Das beginnt mit verständlicher Kommunikation, meint Daniel Gräfe.











Gutes gewollt und viel Ärger entfacht: Was jeder aus seinem privaten Leben kennt, trifft auch für die Landesregierung zu. In der Corona-Pandemie brachte sie die so genannten Soforthilfen schnell und unkompliziert an den Start. Doch auf Dauer führte sie Zehntausende Soloselbstständige und Kleinunternehmer in einen bürokratischen Langstreckenlauf, der für viele noch immer kein Ende gefunden hat.