Filderstadt - Verbrecherisch sei es, wie ein Filderstädter Fitnessstudio mit seinen Mitgliedern umgehe. Sie sei verzweifelt, berichtet eine Frau, wolle zum Anwalt. Immer wieder würden Verträge ungefragt verlängert, Beiträge trotz Lockdown abgebucht, Kündigungen per Post kämen monatelang nicht an. Bei Facebook ist dazu eine rege Diskussion entbrannt. Unsere Zeitung hat mit mehreren Mitgliedern gesprochen. Sie möchten alle ihre Namen nicht in der Zeitung lesen.