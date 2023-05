1 Das Wilfried-Bögerling-Haus ist bezugsfertig – eigentlich. Der Kabelsalat soll laut Telekom bald beseitigt sein. Foto: Simon Granville

Ditzingen - Levin Kalmbach ist wütend. Das neue Wilfried-Bögerling-Haus, ein landesweit innovatives Wohnprojekt für Senioren und Pflegebedürftige in Heimerdingen, könnte bezogen werden. Wäre da nicht das Problem mit der Telefonanlage der Telekom. Sie funktioniert nicht. Doch daran gekoppelt ist der Schwesternruf, also auch der Notrufknopf. Pflegewohnen ohne Notruf? „Undenkbar“, sagt Kalmbach, der Geschäftsführer der Alewo. Die Tochtergesellschaft des Ditzinger Pflegezentrums Haus Guldenhof betreibt das Haus. Doch eine schnelle Lösung zeichnete sich in Gesprächen mit der Telekom nicht ab. Die Alewo hatte deshalb schon alle Umzüge in die Einrichtung um Wochen verschoben – in der Annahme, das Problem ließe sich in dieser Zeit lösen. Statt Mitte Juni, sollten die Bewohner Anfang Juli einziehen.