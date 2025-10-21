Ärger mit dem Amt in Stuttgart: Hausbesuch und Mahnschreiben – kuriose Posse um Zweige, die auf Gehweg ragen

Wer ein Grundstück hat, muss darauf achten, dass Pflanzen dort nicht den Verkehr gefährden. Doch die Fahndung nach Missetätern nimmt bisweilen kuriose Züge an.
Als über die Maßen üppig kann man die Bepflanzung vor dem Haus am Ortsrand von Stuttgart-Vaihingen sicher nicht bezeichnen. Bettina Waller und Winfried Krauß haben da ein bisschen Gras und einen einzigen Busch, einen Bambus, vielleicht zwei Meter hoch. Der steht am Rande des Gehwegs. „Wenn es regnet, kann es sein, dass einige Stängel auf den Weg hängen“, sagt Krauß.