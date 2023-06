Ärger in Wohngebiet

Aus der überschaubaren Flaschnerei Stahl entstanden, ist die Firma Steel im Herzen Großbottwars immer größer geworden. Mit Folgen fürs Wohngebiet Teufelsäcker (rechts).

In Großbottwar möchten Bürger mit einer Unterschriftenliste eine Besserung erreichen, was den Geräuschpegel von Steel angeht. Die Firma möchte Störfaktoren minimieren.









Großbottwar - Ein dumpfes, wummerndes Stampfen im Sekundentakt – das beschreibt das Geräusch wohl am ehesten, das Anwohner im Gebiet Teufelsäcker im Großbottwarer Süden immer wieder hören. Mal morgens, mal den ganzen Tag über, mal nachts, an Sonntagen. Ruhig ist es so gut wie nie über längere Zeit. Ursache sind die Pressen der nahe gelegenen Firma Steel Automotive. Sie stanzen und formen Metallteile.