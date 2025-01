Ärger in Steinhaldenfeld: Anwohner sind genervt von Hundekot vor Schule und Kita

Bad Cannstatt Mann bezahlt mit gefälschtem Hundert-Euro-Schein – Haftbefehl

In Bad Cannstatt bezahlt ein Mann am Montagmorgen in einer Tankstelle offenbar mit Falschgeld. Eine Mitarbeiterin alarmiert daraufhin die Polizei. Polizeibeamte nehmen den 48-Jährigen am Abend fest.