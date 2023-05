Ärger in Plochingen

1 Ein Bußgeld droht Christa Pankrath zwar nicht mehr, die Altreifen liegen aber noch immer auf ihrem Grundstück. Foto: Thomas Krytzner

Unbekannte haben drei Dutzend Altreifen auf einem Privatgrundstück in Plochingen entsorgt. Dessen 74-jährige Besitzerin erhielt daraufhin ein Schreiben von der Stadtverwaltung. Darin wurde ihr ein Bußgeld von bis zu 100.000 Euro angedroht.









Plochingen - Als der gelbe Brief der Stadtverwaltung im Briefkasten lag, hat es Christa Pankrath den Boden unter den Füßen weggezogen. In dem behördlichen Schreiben wurde der Plochingerin ein Bußgeld von bis zu 100.000 Euro angedroht, weil sie drei Dutzend Reifen auf ihrem eigenen Grundstück „entsorgt“ haben soll. Dabei hätten Unbekannte auf ihrem „Stückle“, das schon seit 200 Jahren in Familienbesitz ist, den Müll wild abgeladen, beteuert Pankrath. Mittlerweile hat die 74-Jährige beim Ordnungsamt angerufen und versichert, dass sie wohl kaum ausgediente Reifen auf dem eigenen Grundstück entsorgen würde. „Ich fahre ja noch nicht mal ein Auto“, sagt sie mit einem Kopfschütteln. Von der Behörde bekam sie den Rat, bei der Polizei Strafanzeige gegen Unbekannt zu erstatten. „Ich war richtig fertig mit den Nerven“, erinnert sich die Plochingerin, deren Mann vor wenigen Wochen unerwartet verstorben ist. Viel Zuspruch bekam Pankrath aus der Nachbarschaft und von anderen Grundstücksbesitzern: „Alle waren über die entsorgten Reifen entsetzt und sprachlos.“