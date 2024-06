Ärger in Oberstenfeld und Gronau: Vorerst kein Glasfaserausbau

Ärger in Oberstenfeld und Gronau

1 Eine verwickelte Geschichte: der Glasfaserausbau in Oberstenfeld und Gronau. Foto: dpa

Die Telekom hat den Glasfaserausbau für Oberstenfeld und Gronau für dieses Jahr gestoppt. Grund dafür, hieß es auf einer Informationsveranstaltung vor rund 270 Einwohnern, sei ein Fehler der zunächst für die Netzstruktur beauftragten Firma. Eine neue Planung musste in Auftrag gegeben werden, und auch die notwendigen Tiefbauarbeiten sind neu zu vergeben. Ein weiterer Wermutstropfen: Entgegen der – laut der Verwaltung – zuvor gegebenen Zusage der Telekom, dass alle Haushalte kostenlos an Glasfaser angeschlossen würden, ist dies nur noch möglich, wenn in den betreffenden Häusern mindestens ein Tarif gebucht wird. Bei denjenigen, die sich gegen die Buchung eines Tarifs entscheiden, wird lediglich ein Leerrohr verlegt, um den Anschluss für eine spätere Nutzung vorzubereiten.