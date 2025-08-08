Ärger in Murr: „Einfach zum Kotzen!“ – Trickser drängeln sich an Bus-Ampel vor

Markige Worte benutzen Autofahrer, die in Murr (Kreis Ludwigsburg) derzeit im Stau stehen. Trickser benutzen eine Bus-Ampel – andere müssen länger warten.
In den Ferien stressfrei mit dem Auto zur Arbeit? Denkste! Die Kinnladen der Berufspendler klappen bei Murr derzeit nach unten. Für Verdruss sorgen lange Staus an der Bergkelterkreuzung – aber mehr noch ärgern sich die Wartenden über Trickser, die sich nach vorne drängeln. Sie verschaffen sich an einer Ampel, die nur für Busse vorgesehen ist, Vorteile.