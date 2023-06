Auch Pflanzen müssen sich an Regeln halten

Ärger in Ludwigsburg

1 Zu groß: Das Tafuro in der Unteren Marktstraße muss bei seiner Bepflanzung nachbessern. Foto: privat

Wohin käme man wohl, wenn Grünzeug wachsen dürfte, wie es will? Nicht nach Ludwigsburg. Dort gibt es Ärger wegen der Bepflanzung vor einigen Lokalen. Sie verstoßen gegen strenge Richtlinien.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Von Karl Valentin ist das so schöne wie kluge Zitat überliefert: „Ich freue mich, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“ Kann man vollendeter formulieren, dass Jammern, Motzen und Klagen sinn-, weil zwecklos sind? Zumindest wenn höhere Gewalten im Spiel sind, was bei Gott nicht nur auf Regen zutrifft. Sondern, wenn man sich der Sache angemessen humoristisch nähert, auch auf die Stadt Ludwigsburg. Jene Stadt also, die das Blühende Barock hervorgebracht hat, Mörike und – die Gestaltungsrichtlinien.