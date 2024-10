Ärger in Leinfelden-Echterdingen: Stadt stößt auf Widerstand bei Hochhausplänen

Ärger in Leinfelden-Echterdingen

1 Umstrittene Pläne: Zwei achtgeschossige Hochhäuser sollen im Norden des Musberger Baugebiets entstehen. Foto: /Philipp Braitinger

Die Pläne für die Neubebauung an der Bunsenstraße in Musberg rufen den Unmut zahlreicher Nachbarn hervor. Sie fordern Mitsprache ein.











Es ging hoch her bei der Informationsveranstaltung, zu der die Stadtverwaltung Ende September in die Filderhalle öffentlich eingeladen hatte. Thema waren die Baupläne für die Gewerbeflächen entlang der Bunsenstraße. Die Stadträte, die zu der Veranstaltung kamen, waren vom Unmut der Nachbarn überrascht. „Es war eine sehr aufgeheizte Stimmung“, berichtete die Grünen-Stadträtin Barbara Engler jetzt im Technischen Ausschuss. Dabei seien nicht allein der Inhalt der Pläne der Grund für den Missmut gewesen; auch die Art des Vortrags stand in der Kritik. Zu technisch, zu bürokratisch, und mit dreieinhalb Stunden viel zu lange sei dieser gewesen. „Man hat gemerkt, wie im Publikum der Puls gestiegen ist“, erinnerte sich Engler.