Ärger in Geislingen

1 Eine Umplanung an der Anschlussstelle Geislingen/Mitte ist der Grund dafür, warum sich der B-10-Weiterbau verzögert. Foto: Rainer Lauschke

Weil die Fils, anders als zunächst gedacht, nun doch in ihrem Bett bleiben kann, muss beim B-10-Weiterbau neu geplant werden. In Geislingen wundert man sich: Im September war bei einem Besuch im Verkehrsministerium in Berlin von einer Planänderung keine Rede.









Zwingend erforderlich und unumgänglich“ sei es, die bisherige Planung der B 10 zu überarbeiten. So formuliert es Lisa Schmidt, die Pressesprecherin des Regierungspräsidiums Stuttgart (RP). Weil der Bund eine Verkleinerung der Anschlussstelle Geislingen/Mitte fordere, musste der Bereich an der Fils noch einmal näher untersucht werden. Dabei hat das RP festgestellt, dass der Fluss nun doch nicht verlegt werden muss, sondern im Flussbett bleiben kann. Die Folge: Der Vorentwurf der B 10 verzögert sich um ein weiteres Dreivierteljahr. Doch warum wurde das erst jetzt bekannt und was sagen Verantwortliche im Landkreis dazu?