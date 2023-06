Ärger in Freiberg/Neckar

1 Was darf Betreuung kosten? Für Kommunen ist das ein Balanceakt, wie sich jetzt in Freiberg am Neckar zeigt. Foto: dpa//Sebastian Kahnert

Wie viel darf ein Kitaplatz kosten? Eltern aus Freiberg/Neckar (Kreis Ludwigsburg) meinen, dass die Stadt viel zu kräftig zulangt. Wie sieht es anderswo in der Umgebung aus?









Der Ärger bei einigen Familien in Freiberg am Neckar ist groß. Seit September langt die Stadt kräftig zu bei den Gebühren für die Kinderbetreuung. Um fast zwölf Prozent hat sie diese angehoben – auf den Landesrichtsatz in Höhe von 3,9 Prozent, der Tariferhöhungen und die Inflation ausgleichen soll, wurden nochmals acht Prozent draufgeschlagen.