Eine Kundin darf in einem Stuttgarter Lokal nicht auf die Toilette. Ein Einzelfall? Welche verwirrenden Klo-Regeln für die Gastronomie gelten.

Essen, trinken, Pipi machen: Das hatte sich eine Frau aus Vaihingen vorgenommen, als sie Ende Januar mit einer Freundin in einem Lokal in der Innenstadt zu Gast war. Vor Ort jedoch habe sie erfahren, dass es gar keine Kundentoiletten gebe. „Während wir gegessen haben, habe ich mitbekommen, dass mehrere Gäste nach einer Toilette gefragt haben.“ Ohne Erfolg.

Später habe die Frau online eine Rezension hinterlassen. „Es hat mir geschmeckt, aber dass es hier keine Kundentoilette gibt, geht gar nicht.“ So gibt sie das Geschriebene im Gespräch mit unserer Redaktion wieder. Den genauen Wortlaut wisse sie nicht mehr, denn die Rezension sei vom Unternehmen gelöscht worden. Daher habe sie bei diversen Behörden nachgefragt: Muss das Restaurant Gästen eine Toilette anbieten?

Die Sitzplatz-Formel: Ab wann ein WC Pflicht ist

Beim fraglichen Betrieb handelt es sich um Schnitzery an der Marienstraße, die Filiale eines schnell wachsenden Franchiseunternehmens aus dem Raum Berlin. Das große Lokal mit seinem üppigen Außenbereich hat erst vor wenigen Monaten im Ex-Sausalitos eröffnet. Aus einer etwa einen Monat alten Rezension geht hervor, dass einer anderen Kundin ebenfalls der Gang zur Toilette verweigert worden sein soll – mit der Begründung, dass diese außer Betrieb sei. Auch beim Test unserer Redaktion am 26. Mai wird man freundlich vertröstet. Außer Betrieb, heißt es abermals.

Müssen Restaurants ihren Gästen zwingend ein stilles Örtchen anbieten? Die Antwort ist kompliziert. „Da gibt es keine einfache Formel“, sagt Daniel Ohl, der Sprecher des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga. Die Regelungen werden demnach aus verschiedenen Verordnungen abgeleitet. „Maßstab für die Pflicht, Kundentoiletten anzubieten, ist die Zahl der Gastplätze.“ Haben Speiselokale mehr als 40 Sitzplätze, gelten sie nach der Landesbauordnung als Sonderbauten und müssen höhere, allerdings nicht eindeutig geregelte Anforderungen erfüllen, sagt er. Ein Lokal mit 50 bis 100 Sitzen etwa solle gemäß der alten Arbeitsstättenverordnung, die nach wie vor von vielen Ämtern angewendet werde, ein Männer-, zwei Frauenaborte sowie drei Urinale oder zwei Pinkelrinnen vorhalten, liest man in einem Dehoga-Merkblatt. Bei über 200 Plätzen greife dann die Versammlungsstättenverordnung, die ebenso anhand der Sitzplätze eine Mindest-Klozahl benenne.

Eine Toilette muss ab einer gewissen Unternehmensgröße angeboten werden. Dass die immer einwandfrei funktioniert, heißt das aber noch lange nicht. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Und kleine Cafés? Da wird es noch undurchsichtiger. „Gaststätten mit weniger als 40 Sitzplätzen fallen in der Regel nicht unter diese Vorgaben“, heißt es in einer Stellungnahme des Stuttgarter Amts für öffentliche Ordnung und des Baurechtsamts. Daniel Ohl wiederum teilt mit, dass für Gaststätten mit bis zu 40 Sitzplätzen zwar rechtlich eine Toilette ausreiche – etwa die fürs Team –, dass diese aber auch Gästen zugänglich sein müsse. „Wer Sitzplätze anbietet, muss eine Toilette für Gäste anbieten“, sagt Daniel Ohl. Gleichwohl sagt er: Vieles sei im Ermessen der Behörden.

Kaum Kontrollen: Wie die Behörden reagieren

Laut dem Ordnungsamt gibt es nur sehr selten Beschwerden, dass Gästen der Zugang zu WCs verwehrt wird. Kontrollen gebe es in der Regel nur anlassbezogen, Ermahnung hätten stets ausgereicht. „Verwaltungsrechtliche Maßnahmen waren bisher nie erforderlich“, teilt die Stadt mit. Daniel Ohl betont zudem, dass Wirte ein großes Interesse daran hätten, dass Gäste sich wohlfühlten – und wiederkämen. „Das Vorhandensein sauberer Toiletten in ausreichender Zahl spielt nach unserer Einschätzung für die Gästezufriedenheit eine erhebliche Rolle.“

Insofern gehe man bei der Dehoga davon aus, dass auch viele Kleinbetriebe die Minimal-Anforderung der Landesbauordnung übererfüllen. Dort, wo dies nicht der Fall sei, spielten möglicherweise bauliche Voraussetzungen eine Rolle, „deren Veränderung oft nicht im Ermessen des Gastronomie-Pächters liegt“.

Die Ämter zeigen sich kulant

Zurück zu Schnitzery in die Innenstadt. Während das Mutterunternehmen selbst sich auf Anfrage bis Redaktionsschluss nicht äußert, erklärt ein Mitarbeiter vor Ort, dass die Gästetoilette aktuell renoviert werde. Das habe man auch dem Vertreter der Stadt mitgeteilt, der unlängst aufgrund der Anfrage der Frau aus Vaihingen da gewesen sei. „Es ist geklärt worden“, sagt er. In den kommenden Tagen, so seine Hoffnung, werde alles fertig sein. „Wir sind fleißig dran.“

Wann gibt es Konsequenzen? Zunächst kann das Lokal auf Kulanz hoffen. In solchen Fällen erkundige sich das Baurechtsamt nach dem zeitlichen Ablauf der Arbeiten, teilt die Stadt mit. „Ist die angegebene Dauer plausibel, hakt das Baurechtsamt nach Abschluss der Arbeiten nach, ob die Toilette wieder für Gäste zur Verfügung steht.“