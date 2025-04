Ärger in Baden-Baden: Reimender Pfarrer soll an die Autobahn

Aus der Sicht der Freiburger Erzdiözese ist es eine gute Lösung und sogar ein Kompromiss: Der wegen einer offenbar zu launigen Fasnachtspredigt bei der Diözesenleitung in Ungnade gefallene Pfarrer Matthias Koffler muss zwar seine Seelsorgeeinheit verlassen, darf aber in seiner Heimatstadt Baden-Baden bleiben. Wie das Erzbistum in einer Erklärung mitteilte, habe sich Koffler entschieden die Baden-Badener Autobahnkirche als neue Wirkungsstätte zu übernehmen. Er habe diese Variante aus mehreren Optionen ausgewählt.

Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Markus Bähr, sprach von einer enttäuschenden Entwicklung, die all diejenigen, die sich in den vergangenen Wochen für eine Rückkehr Kofflers eingesetzt und mittlerweile 3000 Unterschriften gesammelt hätten, nicht glücklich mache. Auch sei der Pfarrgemeinderat „wieder einmal übergangen worden“. Deshalb habe man sich noch nicht zu einer gemeinsamen Stellungnahme abstimmen können. Aus seiner Sicht sei es immerhin gut, dass Pfarrer Koffler in der Nähe bleibe. Die Autobahnkirche befindet sich an der A 5 und gilt auch als Ort der Kultur.

Die Seelsorgeeinheit steht vor einem Scherbenhaufen

Er rechne damit, dass in spürbarem Umfang Gläubige aus den Gemeinden der Seelsorgeeinheit abwandern und zu den Gottesdiensten in der Autobahnkirche pilgern könnten, sagte Bähr. „Die Frage, wer bei uns die Lücke füllt, lässt die Erzdiözese offen.“ Dies werde in der Mitteilung aus Freiburg nicht einmal thematisiert. „Wir stehen weiter vor einem Scherbenhaufen.“ Damit müsse jeder Pfarrer, der nun nach Baden-Baden beordert würde, umgehen. Wer die Ostermessen zelebriere, sei völlig offen.

Pfarrer Matthias Koffler. Foto: Erzbistum Freiburg/privat

Karin Ziegler, die aus Protest gegen die Ablösung Kofflers als Pfarrgemeinderätin zurückgetreten war, kündigte eine Fortsetzung der freitags stattfindenden Protestabendgebete auf dem Baden-Badener Bernhardusplatz an. Sie erwarte, dass viele Ehrenamtliche unter diesen Umständen weiterhin ihre Mitarbeit in den Gemeinden der Seelsorgeeinheit ruhen lassen würden. „Das Problem ist auch, dass der Großpfarrer weiter da ist.“

Der Dekan hat kaum noch Sympathien

Das Erzbistum löst zum 1. Januar 2026 die mehr als 1000 Pfarreien im badischen Landesteil auf und lässt sie in 36 Großpfarreien aufgehen. Als Leiter der Großpfarrei Baden-Baden ist vom Erzbistum der gegenwärtige Dekan Lorenz Seiser vorgesehen. Doch er besitzt offenbar kaum noch Sympathien unter Baden-Badens Katholiken. „Wir hatten nicht den Eindruck, dass er uns unterstützt hat“, sagte Ziegler. Die Gemeinden werde er kaum befrieden können.

Konservativen Kräften war der auch vom Erscheinungsbild her unkonventionelle Pfarrer wegen seines Lebenswandels offenbar schon länger ein Dorn im Auge. Das Fass zum Überlaufen brachte dann Kofflers traditionelle gereimte Fasnachtspredigt. Darin äußerte sich der Geistliche nicht nur satirisch zu politischen und kirchlichen Fragen, sondern er berichtete auch von Beschwerdebriefen an die Diözesanleitung. So habe sich eine Frau darüber mokiert, dass er als Pfarrer in die Sauna gehe und in kurzen Hosen durch die Stadt jogge. Obwohl er den Namen der Frau nicht nannte, fühlte sie sich bloßgestellt. Der Freiburger Generalvikar verfügte daraufhin die Abberufung Kofflers. Er habe mit seiner Predigt die „Einheit“ der Kirche verletzt. Viele Katholiken in Baden-Baden werfen dies nun umgekehrt der Bistumsleitung vor.