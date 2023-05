Ärger in Bad Cannstatt

Bad Cannstatt - Mit dem Slogan „Funktionalität trifft Atmosphäre“ wurde für das Bauprojekt an exponierter Stelle der Altenburger Steige geworben. Wo einst die Steiggemeinde ihr Gemeindehaus hatte, sind jetzt vier Wohngebäude mit insgesamt 26 Wohnungen entstanden. Möglich wurde das Bauvorhaben, weil die Steiggemeinde ihre Standorte reduzierte und zusammenfasste. Das Vorhaben wurde an der Steigkirche realisiert. Im vergangenen Jahr wurde die sanierte und erweiterte Kirchenpiazza bestehend aus fünf Gebäuden eingeweiht. Das Gemeindehaus an der Altenburger Steige wurde verkauft und abgerissen.