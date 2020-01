1 Erobert die Wasserpfeife das frühere Rat Rat im Westen? Foto: dpa/Soeren Stache

Im Stuttgarter Westen wehren sich Nachbarn gegen Wasserpfeifen in einem Traditionslokal. Das Rat Rat, das seit zwei Jahren leer steht, soll zur Shisa-Bar mit dem Namen Feinstaub werden, wie die Betreiber im Netz verkünden.

Stuttgart - Das Rat Rat im Stuttgarter Westen ist das, was man in der Gastronomie eine Institution nennt. Etliche Wirte hat das Traditionshaus in vier Jahrzehnten kommen und gehen gesehen. Seit Februar 2018 steht die Gaststätte leer, seit sich der letzte Betreiber mit schwäbischer Küche verabschiedet hat, um einen Biergarten in Ludwigsburg zu übernehmen. Längst ist das Lokal an der Rotenwaldstraße verkauft, doch die Neueröffnung lässt noch immer auf sich warten,

Dabei scheint genau festzustehen, was aus dem ehemaligen Rat Rat wird. Die neuen Wirte haben im Internetportal Instagram bereits ein Profil mit den Namen „Feinstaub Stuttgart“ eingerichtet. Das Bild einer Frau mit roten Lippen ist dort zu sehen, die vom Rauch einer Wasserpfeife umhüllt ist. „Coming soon“, ist zu lesen. Kommt die Shisha-Bar bald schon?

Bisher bekam die Nachbarn keine Auskunft

Die Nachbarn und die Bewohner des Mehrfamilienhauses, in dem sich das Restaurant im Erdgeschoss befindet, sind in großer Sorge. „Leider ist es uns nicht gelungen, Kontakt mit den neuen Pächtern und Eigentümern aufzunehmen“, sagt ein Anwohner. Bei dem Besitzer handelt es sich um einen bekannten Gastronomen, der über viele Jahre mit Yusuf Oksaz die Lokalitäten Romy S., Dilayla, Mrs. Jones geführt hat. Inzwischen haben sich die beiden langjährigen Geschäftspartner getrennt. Oksaz kümmert sich inzwischen allein um seine drei „Ladys“ – seine Clubs und Bars tragen stets Frauennamen.

Sein ehemaliger Partner, so heißt es, bereitet mit finanzieller Hilfe eines VfB-Profis nun der Wasserpfeifen-Bar Feinstaub den Weg. Bisher ist es unserer Redaktion nicht gelungen, ihn zu erreichen.

Über dem Restaurant lebt eine Familie mit zwei Kindern

„Eine Sisha-Bar hat in einem Wohngebiet im Westen nichts verloren“, sagt ein verärgerter Anwohner. Man wisse nicht, was für ein Publikum dann in das ehemalige Rat-Rat komme und mit was für Rauchbelästigungen zu rechnen sei. Direkt über dem Restaurant lebt eine Familie mit zwei Kindern. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Für eine Wasserpfeifen-Bar braucht der Betreiber eine Genehmigung aus dem Rathaus. Der Bebauungsplan sieht für die Räume den Betrieb eines Restaurants vor, nicht aber den einer Bar mit Shisha-Qualm. Wie das aktuelle Beispiel der Schwulenbar Eagle zeigt, beharrt die Stuttgarter Gaststättenbehörde auf strenge Einhaltung des Bebauungsplans.

Vor 40 Jahren hat im späteren Rat Rat der Vater von Yusuf Oksaz ein türkisches Restaurant mit den Namen Nargile betrieben. Nargile heißt Wasserpfeife. Doch Wasserpfeifen gab’s damals hier nicht.