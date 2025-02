Ärger im Kreis Göppingen: Ist der Mangel an Gelben Säcken eine „Erziehungsmaßnahme“?

Vorfall im Kreis Esslingen Zwei Verletzte nach Streit in Unterkunft für Geflüchtete

In einer Unterkunft für Geflüchtete in Reichenbach an der Fils (Kreis Esslingen) geraten zwei Männer aneinander und verletzen sich gegenseitig. Ein Zeuge kann eingreifen. Nun ermittelt die Polizei.