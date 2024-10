Kreis Esslingen: Ärger um Bioabfall und Restmüll – Entsorger nimmt Stellung zur Vermischung

1 Im Biomüll findet sich immer wieder Abfall, der dort nicht hineingehört. Das erschwert die Kompostierung. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Die Bürger sind zur strikten Trennung verpflichtet – und dann landet doch alles in einem Müllfahrzeug. So geschehen im Kreis Esslingen. Laut dem Abfallwirtschaftsbetrieb kommt das vor. Wie wird bei Verstößen durchgegriffen?











Er macht seinem Ärger Luft: „Eine Riesensauerei“ sei das, kommentiert ein Bewohner des Baltmannsweiler Ortsteils Hohengehren das, was er vor wenigen Wochen in seiner Wohnstraße mit der Handykamera gefilmt hat: Die Müllabfuhr fährt heran, ein Mitarbeiter greift routiniert die beiden Tonnen und hängt sie am Heck des Fahrzeugs ein – links die braune für Biomüll, rechts die graue für Restmüll. Fast synchron entleert sich der Inhalt der beiden Behälter im Bauch des Laders, danach stellt sie der Mitarbeiter eilig zurück an den Straßenrand.