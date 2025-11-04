Ärger im kleinen Breitenstein: Wenn das Lädle die Nachbarschaft stört

Kein Bäcker, kein Metzger, nur ein kleiner Einkaufsladen: Das Breitensteiner Lädle kämpft seit 15 Jahren um die Existenz. Anwohner fühlen sich gestört.
Ein kleiner Ort braucht einen Laden. In Breitenstein, einem Teilort von Weil im Schönbuch, leben etwa 1400 Menschen. Der letzte Bäcker und der Einzelhändler schlossen vor langer Zeit. Aber seit nun 26 Jahren gibt es an der Schillerstraße 27 das Breitensteiner Lädle, einen kleinen Einkaufsladen, den alle Breitensteiner lieben – außer jenen, die über ihm wohnen.