Ärger für Stuttgarter Influencerin: Fliegender Sektkübel in der Waranga-Bar kommt vor Gericht

Eine junge Stuttgarter Influencerin gerät bei ihrer Geburtstagsfeier in einen Tumult und wird festgenommen – zusammen mit Mutter und Schwester. Jetzt kommt es zum Prozess.
Zumindest hat diese Geburtstagsfeier Eindruck hinterlassen: Knapp drei Jahre nach ihrem 21. Geburtstag muss sich eine junge Stuttgarterin wegen ihrer völlig aus dem Ruder gelaufenen Feier in der Waranga-Bar am Kleinen Schlossplatz vor dem Stuttgarter Amtsgericht verantworten. Zusammen mit der Noch-23-Jährigen, die unter anderem als Mode-Influencerin bekannt wurde, sitzen ihre Mutter und ihre ältere Schwester auf der Anklagebank. Der Prozess beginnt am 13. Januar.