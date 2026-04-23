Ärger beim TV Echterdingen: „Wir sind derart oft angelogen worden, da ist kein Vertrauensverhältnis mehr da“

So sehr es beim Filder-Landesligisten gerade sportlich läuft, so sehr rumort es hinter den Kulissen. Fliegt dem Verein sein Kader um die Ohren? Scharfe Kritik kommt vom Kapitän Kuhn.

Sportlich inzwischen wieder fast alles paletti, hinter den Kulissen dagegen ein zunehmendes Rumoren – vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Eislingen wird immer deutlicher, dass sich der Fußball-Landesligist TV Echterdingen gerade zwischen zwei Parallelwelten bewegt. Während die Mannschaft unter ihrem Interimstrainer Daniel Heisig auf dem besten Weg ist, die verkorkste Hinserie zu korrigieren, wächst die interne Kritik. Bange muss die Frage der Abteilungsverantwortlichen lauten: Fliegt ihnen ihr aktueller Kader um die Ohren?

Dass es nach dieser Saison einen größeren Umbruch geben wird, ist seit geraumer Zeit klar. Wie berichtet wird der Heisig-Nachfolger Roko Agatic von seinem Noch-Verein TSV Bernhausen sieben bis acht Spieler mitbringen. Mittlerweile zeichnet sich jedoch ab, dass der Schnitt um einiges drastischer ausfallen dürfte, als von den Echterdingern geplant. Dem Vernehmen nach droht der Goldäcker-Club nahezu seine komplette bisherige Stammbesetzung zu verlieren – mithin das Team, das seit Jahreswiederbeginn zeigt, was tatsächlich in ihm steckt. Mit fünf Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage stellten die Echterdinger sogar die bislang beste Rückrundenmannschaft. Eine Bilanz, mit der sie aus dem Tabellenkeller inzwischen auf einen Nichtabstiegsplatz geklettert sind, Kursrichtung sicheres Mittelfeld.

Insofern verwundert es auf den ersten Blick, dass es wohl dennoch zu einer Ausstiegswelle kommen wird. Auf den zweiten hingegen vermag der zurückgekehrte Erfolg nicht zu übertünchen, dass zwischen Team und sportlicher Leitung ein tiefer Riss entstanden ist. Der Spieler mit dem größten Stimmengewicht, der Kapitän Marvin Kuhn, nimmt kein Blatt vor den Mund: „Wir sind hier im Mannschaftsrat derart oft angelogen worden, da ist keinerlei Vertrauensverhältnis mehr da.“ Was er hier im letzten Dreivierteljahr habe miterleben müssen, das sei die Krönung. Der Adressat seiner Kritik: der Sportchef Sascha Härtenstein.

Kuhns Vorwürfe, mit denen er nicht alleine steht, beziehen sich weniger auf die personellen Umgestaltungsbestrebungen an sich, umso mehr aber auf die dazugehörige Kommunikation. So hat die Mannschaft erst aus der Zeitung vom gefühlten Bernhausen-Komplott erfahren – nachdem exakt dies von Härtenstein zuvor intern dementiert worden sei. Auf nicht minder Verwunderung, um nicht zu sagen Verärgerung, stieß im Kickerkreis, die lange Funkstille gegenüber dem aktuellen Personal bei einem anhängigen Thema. Mit wem aus den eigenen Reihen der Verein dann eigentlich noch weiter plant? Stichwort Vertragsgespräche. Bei nicht wenigen Konkurrenten waren diese bereits weit fortgeschritten, in Echterdingen hingegen begannen sie heuer erst Ende März. „Viel zu spät“ aus Sicht von Kuhn – „man hat uns am langen Arm gehalten“.

Aus Sicht von Marvin Kuhn auch „eine Frage des Respekts“

Dabei erhält die Angelegenheit für Kuhn selbst noch eine spezielle Note. Just er, der Spielführer, sei bis jetzt der einzige Spieler des Kaders, mit dem überhaupt nicht gesprochen worden sei. „Das“, sagt Kuhn, „ist nach sechs Jahren für diesen Verein dann wohl auch eine Frage des Respekts.“ Mittlerweile hat er eine eigene Entscheidung getroffen: Der 36-Jährige wird seine Karriere im Sommer beenden.

Warum es mit ihm keinen Austausch bezüglich seiner Zukunft gegeben hat? Härtenstein bestätigt auf Nachfrage allein diesen Fakt, verweist ansonsten aber auf „interne Gründe, zu denen ich nichts sagen möchte“. Und der Aspekt, dass die Mannschaft über manche Dinge zu spät informiert worden sei? „Ja, hätte man anders machen können“, räumt er ein. Aber das sehe er „jetzt auch nicht als Nachteil für uns“. Bestätigen will Härtenstein Stand heute lediglich, dass die Zweite-Reihe-Spieler Laurenziu Biemel, Merdan Babatas und Adonis Shalaj gehen werden. Bei allen anderen sei noch alles offen.

Der Noch-Coach Daniel Heisig will die Hintergrund-Unstimmigkeiten ausblenden. Foto: Günter Bergmann

Offen wie die künftige Klassenzugehörigkeit, bei der aber nun sämtlichen Hintergrund-Unstimmigkeiten zum Trotz ein weiterer wichtiger Schritt gelingen soll. Der Noch-Coach Heisig bleibt für die verbleibenden sieben Punktspiele der Saison bei seiner Strategie: „Alles drumherum ausblenden. Voller Fokus auf unsere Ziele auf dem Platz.“ Gegen die Top vier der Tabelle hat er mit seinem Team in den vergangenen Woche zehn von zwölf möglichen Punkten eingefahren. Am Samstag soll es im Fünften Eislingen dem nächsten Großen an den Kragen gehen.

„Die haben eine richtig gute Achse“, weiß Heisig, ist aber überzeugt: „Gegner von oben liegen uns.“ Auch wenn er in seiner Abwehr umbauen muss. Christian Heinrich fällt für die Begegnung mit dem derzeitigen Toptorjäger der Staffel aus: Aykut Durna hat bereits 22-mal eingenetzt.

Ihn zu stoppen, das ist dann eine andere Sorge als das, was gerade hinter der Kabinentür brodelt.