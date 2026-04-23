Ärger beim TV Echterdingen: „Wir sind derart oft angelogen worden, da ist kein Vertrauensverhältnis mehr da“

So sehr es beim Filder-Landesligisten gerade sportlich läuft, so sehr rumort es hinter den Kulissen. Fliegt dem Verein sein Kader um die Ohren? Scharfe Kritik kommt vom Kapitän Kuhn.
Sportlich inzwischen wieder fast alles paletti, hinter den Kulissen dagegen ein zunehmendes Rumoren – vor dem Auswärtsspiel an diesem Samstag (15.30 Uhr) beim 1. FC Eislingen wird immer deutlicher, dass sich der Fußball-Landesligist TV Echterdingen gerade zwischen zwei Parallelwelten bewegt. Während die Mannschaft unter ihrem Interimstrainer Daniel Heisig auf dem besten Weg ist, die verkorkste Hinserie zu korrigieren, wächst die interne Kritik. Bange muss die Frage der Abteilungsverantwortlichen lauten: Fliegt ihnen ihr aktueller Kader um die Ohren?