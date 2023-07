1 Versetzungen beim Waffenhersteller Heckler & Koch in Oberndorf werfen Fragen auf. Foto: Weißbrod

Der Waffenhersteller Heckler & Koch in Oberndorf hat kurzfristig Mitarbeiter mit augenscheinlich "russischem" Hintergrund aus der Qualitätssicherung wegversetzt. Betroffene zeigen sich fassungslos und sprechen von Diskriminierung.









Kreis Rottweil - Die Nachricht traf die Mitarbeiter unvermittelt. Am Freitagmittag seien sie einzeln zu Gesprächen mit der Personalabteilung gerufen worden, in denen man ihnen sagte, dass sie schon am Montag nicht mehr in der Qualitätssicherung arbeiten können. Alle betroffenen Mitarbeiter, so vermutet einer von ihnen im Gespräch mit unserer Redaktion, seien wohl mehr oder weniger dem Namen nach ausgesucht worden: sie alle klingen – oder sind – russisch.