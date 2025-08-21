Ärger bei Bietigheimer Stadtwerken: Bestechlichkeit? Neuer Stadtwerke-Chef startet mit Hypothek

Nach einem anonymen Hinweis wird gegen Herbert Marquard, Interimsgeschäftsführer der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg), ermittelt. Der geht von einer Hetzkampagne aus.
Erst Anfang Juli hatten die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen bekanntgegeben, sich von ihrem bisherigen Geschäftsführer Richard Mastenbroek zu trennen und Herbert Marquard, bislang Chef der Stadtwerke Pforzheim (SWP), als Interimsgeschäftsführer für ein Jahr ins Boot zu holen. Die Bietigheimer waren zuletzt in wirtschaftliche Schieflage geraten und wegen Schadenersatzforderungen gegen ehemalige Mitarbeiter in die Schlagzeilen gekommen. Nun ist Marquards Start an Metter und Enz, der am 1. August erfolgt ist, mit einer Hypothek belastet.