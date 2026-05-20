Beim Tour-Auftakt von Harry Styles in Amsterdam beschwerten sich VIP-Fans über verdeckte Sicht auf die Bühne. Das Tour-Management hat reagiert - und verspricht Nachbesserungen.
Auf den ersten Konzerten der "Together Together"-Tournee von Harry Styles (32) hat es Kritik von Fans gegeben. Beim Auftakt im Johan-Cruyff-Stadion in Amsterdam beschwerten sich Konzertbesucher, die teure VIP-Tickets für den Innenbereich gekauft hatten, über eingeschränkte Sicht auf den Künstler. Auslöser war das ungewöhnliche Bühnenkonzept der Tour: Styles performt auf einem weitläufigen Laufstegsystem, das den gesamten Stehbereich durchzieht - rund 350 Meter insgesamt - und bis zu drei Meter hoch ist. Wer direkt neben diesen Stegen stand, sah zeitweise mehr Konstruktion als Sänger.