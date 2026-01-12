Ärger auf Mallorca: Prinz Harrys Ex-Geliebte wegen unbezahlter Hotelrechnung verhaftet

Sie hatte nach eigener Angabe 2006 eine Affäre mit dem jungen Prinz Harry. Jetzt ist Reality-Star Catherine Ommanney auf Mallorca festgenommen worden. Angeblich soll sie ihre Hotelrechnung nicht bezahlt haben.
Catherine Ommanney (53) machte einst Schlagzeilen mit intimen Details über eine Affäre mit Prinz Harry (41). Nun steht die ehemalige Darstellerin der Reality-Show "Real Housewives of DC" aus ganz anderen Gründen im Rampenlicht: Die Britin wurde am Samstag auf Mallorca unter Betrugsverdacht festgenommen, wie "The Sun" berichtet.