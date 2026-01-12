Ärger auf Mallorca: Prinz Harrys Ex-Geliebte wegen unbezahlter Hotelrechnung verhaftet

Sie hatte nach eigener Angabe 2006 eine Affäre mit dem jungen Prinz Harry. Jetzt ist Reality-Star Catherine Ommanney auf Mallorca festgenommen worden. Angeblich soll sie ihre Hotelrechnung nicht bezahlt haben.

Catherine Ommanney (53) machte einst Schlagzeilen mit intimen Details über eine Affäre mit Prinz Harry (41). Nun steht die ehemalige Darstellerin der Reality-Show "Real Housewives of DC" aus ganz anderen Gründen im Rampenlicht: Die Britin wurde am Samstag auf Mallorca unter Betrugsverdacht festgenommen, wie "The Sun" berichtet.

Ommanney soll das Drei-Sterne-Hotel Playas del Rey im beliebten Ferienort Santa Ponsa nahe Magaluf verlassen haben, ohne ihre Rechnung zu begleichen. Nach neun Übernachtungen soll sich die offene Summe auf 550 Euro belaufen haben. Der Hotelmanager alarmierte daraufhin die Polizei.

Vor Gericht in Palma

Am Samstag wurde die Innendesignerin laut des Berichts in der Inselhauptstadt Palma de Mallorca einem Richter vorgeführt. Fotografen lichteten sie ab, als sie in den Abendstunden aus einer Zelle geführt wurde.

Ommanney selbst reagierte empört auf die Berichterstattung über ihre Festnahme. Gegenüber "The Sun" erklärte sie unmissverständlich: "Das ist alles Quatsch." Die Rechnung sei bezahlt worden. Sie verfüge über Beweise, dass sie vollständig gezahlt habe. Es handele sich um einen technischen Fehler seitens des Hotels - und sie werde eine Entschuldigung auf dem Rechtsweg einfordern. Die spanische Zeitung "Ultima Hora" berichtete hingegen, dass Ommanney ihre Hotelreservierung mit einer Kreditkarte vorgenommen habe, die keine Deckung aufwies.

Pikante Details über den jungen Prinzen

Bekannt wurde Catherine Ommanney durch ihre Auftritte in der amerikanischen Reality-Serie "Real Housewives of DC". Für besonderes Aufsehen sorgte sie jedoch im November 2022, als sie Details über eine angeblich zweimonatige Liaison mit Prinz Harry ausplauderte. Die Affäre habe demnach 2006 begonnen, nachdem sie den damals 21-jährigen Prinzen in einer Bar kennengelernt hatte. Sie selbst war zu diesem Zeitpunkt 34 Jahre alt.

Ommanney ging damals mit intimen Einzelheiten an die Öffentlichkeit. Harry sei "ein großartiger Küsser" gewesen und habe "offensichtlich gewusst, was er tat", verriet sie gegenüber der "Sun on Sunday". Der Prinz sei "sehr leidenschaftlich" und "ein echter Gentleman" gewesen. Sie habe ihn "Baby" genannt, weil er die Angewohnheit gehabt habe, an Lutschern zu nuckeln.