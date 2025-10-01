Paul Thiel ist so ein typisches Schäfchen: 75 Jahre alt, seit 54 Jahren als selbstständiger Unternehmer auf Volksfesten unterwegs, zur Zeit mit dem „Lustigen Hammerschlag“ auf dem Wasen. Doch jetzt hat ihn erst einmal selbst der Schlag getroffen. „Ich dachte, du bringst mich noch unter die Erde“, sagt er zu Johannes Bräuchle beim traditionellen Schaustellerfrühstück in der Almhütte Royal. Doch der winkt ab. „Du bist doch jünger als ich.“

Und das stimmt. 78 Jahre ist Bräuchle in diesem Jahr geworden. Da ist es Zeit, sich allmählich zurückzuziehen. 18 Jahre lang hat der pensionierte Pfarrer im Auftrag der Evangelischen Kirche Schausteller, Zirkusleute und Puppenspieler betreut. Am Freitag will er sich bei einem Gottesdienst auf dem Wasen verabschieden. Einen Nachfolger hat er schon gefunden: Reinhard Hoene, zuletzt Gemeindepfarrer in Gaggstatt in Hohenlohe und jetzt frisch pensioniert, will den Job übernehmen. Doch das ist plötzlich zu einem kircheninternen Politikum geworden. Und vor allem die Schausteller können es nicht verstehen.

Ein Kandidat mit Busführerschein

Für Bräuchle ist Hoene der ideale Kandidat. „Man ist Pfarrer in einer anderen Welt. Man muss die Schausteller kennen und wertschätzen“, sagt Bräuchle. Bei Hoene ist das der Fall. Der habe sogar einen Busführerschein. Er sei ein Mann der Straße, sagt Hoene von sich selbst. Gerade fährt er im Hohenloher Linien- und Schülerverkehr, nebenbei engagiert er sich bei der Trucker-Church. Und – das spielt vielleicht auch eine Rolle: Hoene gehört zu den besonders Frommen innerhalb der Landeskirche, wenn er auch nie so streitbar war wie Bräuchle. Der war sogar zeitweise von seiner Landeskirche suspendiert worden, nachdem er im Streit um Stuttgart 21 die Gegner des Bahnhofsprojekts mit der SA verglichen hatte.

Reinhard Hoene würde gern das Steuer bei der Schaustellerseelsorge übernehmen. Foto: privat

Dass es deshalb Vorbehalte gegeben haben könnte, bestätigt jedoch niemand. Es war ein kurzes Schreiben aus einem der Personalreferate des Stuttgarter Oberkirchenrats, das die bereits als geregelt geltende Nachfolge ziemlich unvermittelt infrage stellte. Die Personalie werde „auf keinen Fall genehmigt“, hieß es darin. Eine Begründung wurde nicht mitgeliefert. Und selbst der Landesbischof Ernst-Wilhelm Gohl habe nicht Bescheid gewusst, sagt Bräuchle. „Als ich ihn neulich getroffen und darauf angesprochen habe, hat er nur mit den Schultern gezuckt.“

Die Landeskirche spart beim Ehrenamt

Auf Nachfrage dieser Zeitung verweist der Sprecher des Oberkirchenrats, Dan Peter, auf generelle Strukturdebatten. Die Württembergische Landeskirche leidet unter Kirchensteuereinbrüchen, zusätzlich fehlt der theologische Nachwuchs. Aktuell sei man deshalb im Blick auf die Veränderungen und Umstrukturierungen in einer herausfordernden Phase. „Viele Aufgaben müssen neu sortiert werden und dies betrifft natürlich auch Sonderbereiche der Seelsorge“, sagt Peter.

Lediglich Fahrtkosten fallen an

Dass diese Überlegungen auch das Schaustellerpfarramt betreffen, ist allerdings überraschend. Denn der Dienst bei den Schaustellern wird nicht von ungefähr traditionell von Pensionären versehen. Schließlich wird die Aufgabe nicht bezahlt. Lediglich Fahrtkosten fallen an, die allerdings von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beglichen werden. Es handelt sich nämlich um eine Gemeinschaftsaufgabe. Das Einsatzgebiet reiche von „Trier bis Traunstein“, erstrecke sich also über den gesamten süddeutschen Raum, sagt Bräuchle.

Ist die Landeskirche mittlerweile so verzweifelt, dass sie sogar bei Ehrenämtern spart, die sie überhaupt nichts kosten? Genaugenommen könnte die EKD alleine bestimmen, wer sich künftig um die Schausteller kümmert. Auf Anfrage bestätigt eine Sprecherin der Zentrale in Hannover lediglich, dass es sich für die EKD um eine wichtige Aufgabe handele. Offenbar will man es sich mit den Württembergern, die als wichtigste Finanziers der EKD gelten, nicht verderben.

Den Schaustellern ist die Kirche wichtig

Die Schausteller fürchten indes, dass sie ganz unter Räder kommen. „Die Kirche ist ein Stück unserer Kultur und Heimat, die werden wir nicht kampflos aufgeben“, sagt der Vorsitzende des Schaustellerverbands Südwest, Mark Roschmann. Schon sein Urgroßvater fuhr mit einer Raketenbahn über Messen und Märkte, er selbst ist aktuell mit einem Kinderfahrgeschäft und einem Maiskolbenverkaufsstand auf dem Wasen vertreten. Die Kirche sei ein Stück Heimat. Bräuchle habe seinen Sohn getauft und konfirmiert, er sei gekommen, wenn es einen Trauerfall in der Familie gegeben habe, erzählt der 44-Jährige. „Das ist ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben.“

Bisher gelten die Schausteller sowohl bei der evangelischen als auch der katholischen Kirche als besonders kirchentreu. Doch das könnte sich jetzt ändern. Viele seien enttäuscht und drohten mit einem Austritt, hat Hoene schon gehört. Seine Einsetzung muss am Freitag erst einmal ausfallen. Die Landeskirche suche selbst einen Kandidaten, heißt es – bisher ohne Erfolg.