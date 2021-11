1 Eine 31-Jährige hat Autofahrer in Bietigheim verärgert und die Polizei auf den Plan gerufen (Symbolbild). Foto: dpa/Sven Hoppe

Eine 31-Jährige sorgt an einer Tankstelle in Bietigheim für Ärger bei einigen Autofahrern. Weil die Frau ihre Fahrzeuge blockiert, können sie die Waschanlage nicht nutzen.















Link kopiert

Bietigheim-Bissingen - Eine 31-jährige Frau hat am Samstagabend an einer Tankstelle in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) für Ärger gesorgt. Ein Mitarbeiter der OMV in der Stuttgarter Straße hatte gegen 18 Uhr die Polizei verständigt, weil die augenscheinlich stark angetrunkene Frau Autos blockierte und diese daran hinderte, die Waschanlage zu benutzen. Polizisten trafen die Unruhestifterin kurz darauf an der Tankstelle an. Sie weigerte sich jedoch, ihre Personalien anzugeben und wurde deshalb in Gewahrsam genommen. Auf dem Polizeirevier trat und schlug sie nach den Polizisten und verletzte dabei eine Beamtin leicht. Ein Richter ordnete daraufhin an, dass die Frau ihren Rausch in einer Zelle ausschlafen solle. Die 31-Jährige muss sich wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten.