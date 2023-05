1 Auf dem Gelände eines ehemaligen Ponyhofs neben der Burg Lichtenberg möchte Martin Föll seinen Bio-Bauernhof verwirklichen. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Landwirt Martin Föll möchte auf einem Gelände neben der Burg Lichtenberg einen Hühnerhof betreiben. Nun hat sich eine Bürgerinitiative rund um Burg-Investor Christoph Wichmann formiert, die diesem Plan den Riegel vorschieben will.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Oberstenfeld - Es brodelt auf dem Berg. Gewaltig. Grund ist die geplante Ansiedlung eines Hühnerhofs. Landwirt Martin Föll, der im Großbottwarer Ortsteil Sauserhof einen Legehennenbetrieb betreibt, möchte auf dem Gelände eines ehemaligen Island-Ponyhofs bei der Burg Lichtenberg in Oberstenfeldzwei Ställe für 12 000 Tiere und Silos bauen. Das schmeckt Burg-Investor Christoph Wichmann sowie manch einem Bürger gar nicht. Daher wurde nun die Bürgerinitiative „Rettet den Lichtenberg“ wurde ins Leben gerufen, die am Freitag mit einer Demonstration auf dem Lichtenberg eine erste Duftmarke gesetzt hat. Zeitgleich war der Gemeinderat einer Einladung von Föll gefolgt, um sich ein Bild vor Ort zu machen. In den nächsten Tagen soll ein Bürgerbegehren starten, an dessen Ende ein Bürgerentscheid über die Zukunft des Lichtenberg bestimmen soll. Wichmann selbst hat nämlich geplant, einen Biergarten zu Füßen der Burg zu eröffnen.