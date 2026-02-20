Ärger am Stuttgarter Airport: „Zwei Drittel des Jahres inakzeptabel“ – Radfahrer leiden unter schlechten Wegen

Enger Tunnel oder matschige Feldwege: Am Stuttgarter Flughafen ist die Radroute ein Ärgernis. Weil seit Monaten nichts vorangeht, fordert das Radbündnis Filder Maßnahmen.
Radfahrer, die regelmäßig zwischen Plieningen und Bernhausen pendeln, haben am Flughafen Stuttgart die Wahl: Entweder unter der Start- und Landebahn hindurch fahren oder auf Feldwege ausweichen. Der gemeinsame Rad- und Gehweg im mehr als 500 Meter langen Tunnel ist auch aus Sicht des Regierungspräsidiums Stuttgart (RPS) zu eng für den Radverkehr. Auf der Ostumfahrung ist der Untergrund regelmäßig durch die landwirtschaftlichen Arbeiten stark verdreckt. Cornelius Gruner, Sprecher des Radbündnisses Filder, kritisiert beide Optionen und fordert erneut Maßnahmen.