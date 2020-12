So fahren Busse und Bahnen an den Feiertagen

1 Bahnen und Busses sichern auch über die Feiertage ein Fortkommen, es gelten aber wegen der Coronapandemie und den Ausgangsbeschränkungen angepasste Fahrpläne. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wegen der Coronapandemie und den Ausgangsbeschränkungen passt der Verkehrsverbund seine Fahrpläne zu den Feiertagen an. In den Nächten vor Feiertagen gibt es keine Verbindungen.

Stuttgart - Nachtbusse und S-Bahnen fahren in der Region Stuttgart nicht in Nächten vor Feiertagen, darauf weist der Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) hin. An Silvester gilt der reguläre Samstagsfahrplan ohne den Nachtverkehr.

Wer an Heiligabend unterwegs sein wird, kann die Stadtbahnen und Busse der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) nutzen. Sie fahren dann grundsätzlich wie an einem normalen Samstag. Wegen der voraussichtlich geringeren Nachfrage am Nachmittag kommt es aber zu den folgenden Einschränkungen: Die Stadtbahnen sind ab 14 Uhr nur noch alle 15 Minuten im Einsatz, und die S-Bahn fährt ab ca. 20 Uhr nur einmal in der Stunde, auch im Nachtverkehr. Nachtbusse fahren nicht.

Änderungen bei Nachtbuslinien

Am 25. und 26. Dezember, den Weihnachtsfeiertagen, fahren die Bahnen und Busse im VVS normal ohne Einschränkungen nach dem üblichen Sonntagsfahrplan. In der Nacht vom 25. auf den 26. fahren die Nacht-S-Bahnen. Die Nachtbuslinien der SSB sind coronabedingt bis mindestens 10. Januar eingestellt.

In der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember fahren die Nachtzüge des Regionalverkehrs wie an einem Wochenende. An Silvester, 31. Dezember, werden Busse und Bahnen gemäß dem Samstagsfahrplan unterwegs sein. Aber zum Jahreswechsel fahren in der Nacht keine S-Bahnen und Nachtbusse. An Neujahr, 1. Januar, setzt in den frühen Morgenstunden der Sonntagsfahrplan ein. Den ganzen Tag über wird ohne Einschränkungen wie an einem Sonntag gefahren. Die elektronische Fahrplanauskunft (vvs.de) und die VVS-App informieren über die exakten Abfahrtszeiten.