Zum Bundesliga-Auftakt herrschte bei den Streamingdiensten Hochbetrieb: DAZN übernimmt die Konferenz, Sky kontert mit Multiview. Während die einen jubeln, kämpfen andere mit technischen Tücken. Ein Stimmungsbild nach dem ersten Spielwochenende.
Das erste Spielwochenende der neuen Bundesligasaison ist geschafft - und die neuen Wege der Übertragung werfen noch Fragen auf. Nach 25 Jahren ist die legendäre Bundesliga-Konferenz von Sky zu DAZN gewandert, doch der Platzhirsch will mit seinem "Multiview"-Konzept dagegenhalten. Wie schlagen sich die neuen Formate in der Praxis?