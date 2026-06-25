Änderungen bei der Müllabfuhr: Müllabfuhr startet früher – warum Tonnen schon um 6 Uhr bereitstehen müssen

Hitze und neue Entsorgungsgebiete bringen Veränderungen für die Müllabfuhr im Rems-Murr-Kreis. Bürger sollten ihre Tonnen jetzt früher bereitstellen und den Abfuhrkalender prüfen.

Wenn die Temperaturen über 30 Grad steigen, beginnt für die Müllabfuhr im Rems-Murr-Kreis künftig oft der Arbeitstag deutlich früher. Die anhaltende Sommerhitze belastet die Beschäftigten der Entsorgungsunternehmen zunehmend. Arbeiten in der prallen Sonne, aufgeheizte Straßen und die Wärme der Fahrzeuge fordern Körper und Kreislauf.

Wie die Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM) mitteilt, können die Sammeltouren an besonders heißen Tagen bereits ab 6 Uhr morgens starten. Die schwerste Arbeit soll so in die kühleren Morgenstunden verlegt werden. Für Bürgerinnen und Bürger bedeutet das: Mülltonnen müssen spätestens um 6 Uhr zur Abholung bereitstehen.

Die frühere Abfuhr soll die Gesundheit der Mitarbeitenden schützen und gleichzeitig eine zuverlässige Entsorgung sicherstellen. Wer seine Tonne erst später an den Straßenrand stellt, riskiert, dass das Müllfahrzeug bereits vorbeigefahren ist.

Neue Touren nach Ausschreibung

Neben den Folgen der Sommerhitze steht der Müllabfuhr im Landkreis eine weitere Veränderung bevor. Nach knapp elf Jahren wurden die Entsorgungsdienstleistungen europaweit neu ausgeschrieben. Deshalb wechseln ab dem 1. Juli 2026 die Unternehmen Schäf Städtereinigung und Kurz Entsorgung teilweise ihre bisherigen Einsatzgebiete.

Betroffen sind laut AWRM die Leerungen von Rest- und Biomülltonnen, die Abholung von Sperrmüll, Metallschrott und Elektroaltgeräten sowie die Grüngut- und Christbaumsammlung. In einigen Kommunen übernimmt künftig Schäf Städtereinigung die Aufgaben von Kurz Entsorgung, in anderen Gebieten erfolgt der Wechsel in die entgegengesetzte Richtung.

Mit den neuen Zuständigkeiten gehen veränderte Touren und Abläufe einher. Trotz sorgfältiger Vorbereitung könne es in den ersten Wochen zu Verzögerungen oder organisatorischen Anlaufschwierigkeiten kommen, teilt die AWRM mit. Teilweise ändern sich auch die regulären Abfuhrtage für Rest- und Biomüll. Bürger sollten deshalb die Angaben im aktuellen Entsorgungskalender beachten.

Kalender prüfen und Tonnen früh bereitstellen

Die AWRM bittet um Verständnis für mögliche Startschwierigkeiten. Beide Unternehmen arbeiteten daran, die Umstellung reibungslos zu gestalten und die gewohnte Entsorgungssicherheit zu gewährleisten.

Für die Menschen im Rems-Murr-Kreis gilt deshalb: An heißen Tagen die Tonne früh herausstellen und mit Blick auf die neuen Zuständigkeiten den Entsorgungskalender aufmerksam verfolgen.