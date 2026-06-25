Änderungen bei der Müllabfuhr: Müllabfuhr startet früher – warum Tonnen schon um 6 Uhr bereitstehen müssen

Hitze und neue Entsorgungsgebiete bringen Veränderungen für die Müllabfuhr im Rems-Murr-Kreis. Bürger sollten ihre Tonnen jetzt früher bereitstellen und den Abfuhrkalender prüfen.
Wenn die Temperaturen über 30 Grad steigen, beginnt für die Müllabfuhr im Rems-Murr-Kreis künftig oft der Arbeitstag deutlich früher. Die anhaltende Sommerhitze belastet die Beschäftigten der Entsorgungsunternehmen zunehmend. Arbeiten in der prallen Sonne, aufgeheizte Straßen und die Wärme der Fahrzeuge fordern Körper und Kreislauf.