Änderung in Ludwigsburg: Autofahrer zahlen Servicegebühr fürs Parken ab Neujahr selbst
Der Anbieter PayByPhone bleibt Ludwigsburg erhalten. Eine Änderung für die Autofahrer gibt es dennoch.

Die Stadt Ludwigsburg hat das Auswahlverfahren über die Fortführung des Handyparkens abgeschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Zusage erhielt PayByPhone. Das Unternehmen hatte den Service bereits zuvor angeboten. Heißt: Die Nutzer bezahlen per App oder SMS über das Smartphone. Darüber hinaus können sie den Parkschein in der App jederzeit verlängern oder frühzeitig beenden – je nach Bedarf.

 

Für diesen Service erhebt PayByPhone Gebühren, die bisher von der Stadt bezahlt wurden. Wie in vielen anderen Städten übernehmen dies in Ludwigsburg ab 1. Januar 2026 die Nutzer. Das hatte der Mobilitäts- und Umweltausschuss Anfang des Jahres beschlossen. Für Parkscheine mit einer Parkgebühr bis zu drei Euro und Monatstickets fallen keine Servicegebühren an. Bei Parkgebühren über drei Euro wird eine Servicegebühr von 15 Prozent der Parkgebühr erhoben.

Für die Stadt stellt die Einsparung der Servicegebühren einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung dar. 2025 fielen für die Verwaltung Kosten von etwa 100.000 Euro an, die nun eingespart werden. Bestehen bleibt laut Mitteilung dennoch die Wahlfreiheit: Wie bisher können Parkscheine am Automaten gelöst werden.

 