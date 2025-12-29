Änderung in Ludwigsburg: Autofahrer zahlen Servicegebühr fürs Parken ab Neujahr selbst

1 PayByPhone bleibt Dienstleister in Ludwigsburg. Foto: Imago/W2Art

Der Anbieter PayByPhone bleibt Ludwigsburg erhalten. Eine Änderung für die Autofahrer gibt es dennoch.











Die Stadt Ludwigsburg hat das Auswahlverfahren über die Fortführung des Handyparkens abgeschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Zusage erhielt PayByPhone. Das Unternehmen hatte den Service bereits zuvor angeboten. Heißt: Die Nutzer bezahlen per App oder SMS über das Smartphone. Darüber hinaus können sie den Parkschein in der App jederzeit verlängern oder frühzeitig beenden – je nach Bedarf.