Marius Borg Høiby sieht sich schweren Vorwürfen gegenüber. Jetzt steht der Starttermin für das Verfahren gegen den ältesten Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit fest. Er ist in 32 Punkten angeklagt.
Marius Borg Høiby (28) muss sich ab Anfang Februar 2026 vor Gericht verantworten. "Der Zeitraum vom 3. Februar bis zum 13. März wurde im Osloer Amtsgericht reserviert. Das passt hervorragend und ist unserer Meinung nach und in Absprache mit uns Verteidigern ausreichend Zeit", sagte Hoibys Anwältin Ellen Holager Andenæs dem norwegischen Portal "Nettavisen". Demnach sind 24 Verhandlungstage angesetzt.