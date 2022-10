1 Pebbles hielt den Guinness-Weltrekord. Foto: AFP

Die Hündin Pebbles ist im Alter von 22 Jahren gestorben. Damit galt der Toy Fox Terrier aus South Carolina als der älteste Hund der Welt.















Sie galt als ältester Hund der Welt, nun ist Pebbles im Alter von 22 Jahren gestorben. Die Toy Fox Terrier-Hündin schlief am Montag in ihrem Zuhause in Taylors im US-Bundesstaat South Carolina im Kreise ihrer Familie friedlich ein, wie die Besitzer und das Guinness-Buch der Rekorde mitteilten. Die Todesursache sei natürlicher Art gewesen.

Das Tier wurde am 28. März 2000 im US-Bundesstaat New York geboren und verbrachte den größten Teil seines Lebens in South Carolina. In den vergangenen zehn Jahren hatten die Besitzer von Pebbles die Hündin mit Katzenfutter gefüttert.

Pebbles hatte im Laufe ihres Lebens 32 Welpen zur Welt gebracht

Pebbles hatte im Mai diesen Jahres den Guinness-Rekordtitel als ältester lebender Hund zugesprochen bekommen. Auf Fotos der Verleihung der Urkunde war sie mit einem rosa Schleifchen vor dem linken Ohr zu sehen. Im März wäre die Hündin 23 Jahre alt geworden.

Pebbles habe in ihrem langen Leben mit ihrem Partner Rocky 32 Welpen zur Welt gebracht, schrieb die Besitzerfamilie in einem Post auf Instagram. „Pebbles lebte ein langes, glückliches Leben voller Liebe“, heißt es darin. „Sie hat uns mehr gegeben als wir ihr jemals gaben, und keine Aussage könnte wahrer sein.“