Älteste Tochter wird Mutter: Ex-Liverpool-Star Steven Gerrard wird mit 44 Jahren Großvater

"Ganz heiße Geschichte laufen" Neuer Job für Boris Becker: Er startet Podcast mit Andrea Petković

In der Liebe läuft es für Boris Becker nach etlichen Tiefs endlich gut - und auch beruflich startet das neue Jahr für die deutsche Tennis-Ikone mit spannenden Nachrichten. Am 6. Januar ging sein neuer Spotify-Podcast mit Kollegin Andrea Petković an den Start.