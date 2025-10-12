Älteste Kita-Pädagogin in Stuttgart: Erzieherin geht mit 83 Jahren in Rente – „Nie ein Programm abgespult“

Lisette Siek-Wattel ist viele Jahrzehnte lang der Segen im Kleinen Kindergarten in Stuttgart-Vaihingen gewesen. Ihr besonderer Blick auf die Kinder zeichnet sie aus.
Der letzte Tag im Kleinen Kindergarten in Stuttgart-Vaihingen hat Lisette Siek-Wattel noch einmal all die Facetten ihres so langen und reichen Berufslebens aufgezeigt. Die 83-Jährige wollte zum Abschied eine Geschichte spielen. Dabei lässt sie zu dem Text, den sie vorliest, die kleinen Handpüppchen tanzen. Das habe sie immer so gerne gemacht, erzählt sie. Denn auf die Weise hätten auch die Kinder mit ausländischen Wurzeln, die noch nicht so gut Deutsch sprechen, was von der Geschichte, der sie sonst vielleicht nicht folgen könnten.