Ältere Menschen in Arbeit: Wie Beamte im Ruhestand von der Aktivrente profitieren

Pensionäre, die im Alter weiterarbeiten, können wie auch Rentner bis zu 2000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen – mit einer wichtigen Einschränkung, wie der Beamtenbund erläutert.
Die Bundesregierung setzt dem Abschied der Babyboomer vom Arbeitsmarkt die Aktivrente entgegen. Ein zusätzlicher Steuerfreibetrag von 2000 Euro im Monat soll nach Erreichen der Regelaltersgrenze zur Weiterarbeit motivieren. Beamte, so hieß es zunächst, würden wie Selbstständige von der seit Anfang Januar geltenden Regelung ausgeklammert. Allerdings profitieren Pensionäre sehr wohl von der Aktivrente.